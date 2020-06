Zedelgem -

Het KMI had het voorspeld: woensdagnamiddag zouden felle regen- en onweersbuien tot wateroverlast kunnen leiden. In Torhout zette een wolkbreuk alle straten onder water, maar ook op de E40 ter hoogte van Loppem hield het onweer lelijk huis. Chris Bourgois, voorzitter van de CD&V in Jabbeke, maakte spectaculaire beelden.