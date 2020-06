Rode Duivels beginnen in september opnieuw aan interlands: dit is hun speelschema

De Rode Duivels werken vanaf begin september hun eerste interlands in het postcoronatijdperk af. De manschappen van bondscoach Roberto Martinez moeten tot midden november de zes speeldagen in de groepsfase van de Nations League afwerken. Tussendoor zijn er ook nog twee mogelijkheden tot vriendschappelijke wedstrijden.

De exacte speeldata van de Duivels in de Nations League zal de UEFA eerstdaags bekendmaken. België werd in divisie A in groep 2 ingedeeld met verder ook Engeland, IJsland en Denemarken.

De play-offs voor de laatste EK-tickets worden ingehaald op 8 oktober en 12 november. Op dat moment kunnen de Duivels een vriendschappelijke interland spelen

Speeldata Rode Duivels:

3-5 september: eerste speeldag Nations League

6-8 september: tweede speeldag Nations League

7-8 oktober: mogelijkheid voor vriendschappelijke interland

10-11 oktober: derde speeldag Nations League

13-14 oktober: vierde speeldag Nations League

11-12 november: mogelijkheid voor vriendschappelijke interland

14-15 november: vijfde speeldag Nations League

17-18 november: zesde en laatste speeldag Nations League

Alle speelsteden voor EK volgend jaar blijven behouden

De twaalf oorspronkelijke speelsteden voor het EK voetbal van 2020 zullen ook volgend jaar behouden blijven. Dat maakte de UEFA woensdag bekend op een online persconferentie na een vergadering van het Uitvoerend Comité. Het wedstrijdschema van het EK zal intact blijven.

Het EK zal dus zoals voorzien in twaalf verschillende landen gespeeld worden. Daar was twijfel over ontstaan de voorbije maanden. Onder meer rond de kandidaturen van speelsteden Kopenhagen, München en Bilbao werden twijfels geplaatst.

De Rode Duivels werden vorig najaar al ingedeeld in groep B op het EK met verder ook Rusland, Denemarken en Finland. België werkt zijn groepswedstrijden tegen Rusland en Finland af in Sint-Petersburg. Het duel tegen Denemarken wordt in Kopenhagen gespeeld.