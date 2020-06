De dubbele redder des vaderlands, die de grandeur van het land wás: Frankrijk herdenkt de grootste Fransman aller tijden

Zelfs Jeanne d’Arc is het nooit gelukt om meer dan 3.500 straten en pleinen, plus de grootste Franse luchthaven, op haar naam te schrijven. Generaal Charles de Gaulle, de bevrijder en latere president van Frankrijk, kon dat wel. Dit jaar herdenken onze zuiderburen het hele jaar de man die Frankrijk absoluut de status van supermacht wou teruggeven. Daar hebben ze drie goede redenen voor. Hij werd 130 jaar geleden geboren, overleed 50 jaar geleden, en – nog het belangrijkst van al – hij hield exact 80 jaar geleden een legendarische radiotoespraak bij de BBC waarin hij de Fransen ook na de capitulatie opriep tot blijvend verzet tegen nazi-Duitsland en zo het toekomstige Europa in een totaal andere plooi zou leggen.