Vier lichtgewonden bij woningbrand: kind door brandweer gered uit brandend huis

Sint-Pieters-Leeuw - In Sint-Pieters-Leeuw zijn woensdagochtend vier personen lichtgewond geraakt bij een woningbrand. Het gaat om de bewoners van de getroffen woning, een koppel en hun twee kinderen. Eén van de kinderen moest door de brandweer nog uit het brandende huis gered worden. Door de brand is het huis onbewoonbaar. Dat meldt de brandweer Vlaams-Brabant-West.

Het vuur in de woning aan het Wildersportcomplex werd omstreeks 4.45 uur opgemerkt. Bij aankomst van de brandweer hadden drie van de vier bewoners zich al in veiligheid kunnen brengen maar de vierde, één van de twee zonen van het gezin, bevond zich nog op de eerste verdieping. Brandweerlui konden de jongeman localiseren en in veiligheid brengen. De vier gezinsleden werden overgebracht naar het ziekenhuis maar mochten dat in de loop van de voormiddag al verlaten.

De brandweer slaagde er intussen in om het vuur te blussen maar de schade in de woning is meer dan aanzienlijk. Het pand is dan ook minstens tijdelijk onbewoonbaar. De twee aanpalende woningen konden wel gevrijwaard blijven. Volgens de brandweer ontstond de brand in de keuken van de woning en is er geen sprake van kwaad opzet.