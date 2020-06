Zes jaar cel voor verkrachting van kwetsbare tiener

Brecht / Turnhout - De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft Mathias G. (25) veroordeeld tot zes jaar cel. Hij had drie kwetsbare tienermeisjes naar zijn studio in Brecht proberen te lokken en had een van hen daar ook verkracht. Opvallend: enkele maanden daarvoor was hij al in een gelijkaardig dossier veroordeeld.

Een 16-jarig meisje was op 4 november 2019 haar instelling in Turnhout ontvlucht om Mathias G. in Brecht op te zoeken. Hij had contact met haar gezocht via sociale media en had haar rond zijn vinger gewonden door haar aandacht te geven en haar liefde, een relatie en onderdak te beloven. De beklaagde was al snel handtastelijk geworden en had haar in de loop van de avond, nacht en ochtend driemaal verkracht. Ze was te bang geweest om zich te verzetten. De twintiger bekende alleen dat hij het meisje hasj had laten roken. Van verkrachting was volgens hem geen sprake.

Mathias G. had in de maanden daarvoor ook nog met twee andere tienermeisjes uit instellingen contact gezocht. Hij had een 17-jarig meisje tot 3.000 euro aangeboden voor allerlei seksuele diensten. Ook beloofde hij haar een iPhone in ruil voor foto’s in haar ondergoed. Op die laatste vraag was ze ingegaan. Ze had wel geweigerd van naar hem te komen. Een ander 16-jarige meisje wilde dat wel doen, maar was in Brecht verloren gelopen.

Vrijspraak gevraagd

Ook voor het aanzetten tot ontucht, aanranding en grooming vroeg hij de vrijspraak. De seksuele voorstellen had hij alleen maar gestuurd om wat spanning te creëren in zijn leven en om te kijken hoe de meisjes zouden reageren. De rechtbank vond alle tenlasteleggingen bewezen.

Mathias G. was in maart 2019 al in een gelijkaardig dossier veroordeeld tot dertig maanden cel, waarvan de helft met probatie-uitstel. De rechtbank tilde daar zwaar aan. “Beklaagde is onverbeterlijk en hardleers en heeft nieuwe slachtoffers gemaakt. Een strenge en effectieve bestraffing is daarom noodzakelijk.” Hij moet een van de slachtoffers ook 3.000 euro schadevergoeding betalen.