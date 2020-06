Broer van George Floyd roept VN op om op te treden tegen racisme: “Jullie hebben de macht om ons te helpen”

Zwarte mensen in de Verenigde Staten hebben de hulp nodig van de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties om hun rechten te beschermen. Dat heeft de broer van George Floyd woensdag gezegd in een videoboodschap gericht aan de VN-raad, die de situatie in de VS en racisme overal ter wereld besprak.

George Floyd was de zwarte man die op 25 mei tijdens een gewelddadig politie-optreden in Minneapolis om het leven kwam. Zijn dood heeft massale protesten veroorzaakt tegen racisme en voor gerechtigheid voor minderheden in de VS en in veel andere landen.

In een videoboodschap riep Philonise Floyd de VN-Mensenrechtenraad op om een formeel onderzoek te starten naar racisme en politiegeweld tegen zwarten in de VS, zoals ook Afrikaanse landen dat hadden gevraagd.

“Jullie in de Verenigde Naties zijn de beschermers van onze broers en zussen in Amerika, en jullie hebben de macht om ons te helpen om gerechtigheid te krijgen voor George Floyd”, aldus de man. “Het leven van zwarten is niet belangrijk in de VS. Hoe jullie op video zagen hoe mijn broer gefolterd en vermoord werd is de manier waarop zwarte mensen door de politie in Amerika worden behandeld.”

Meer dan politie hervormen

Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN Michelle Bachelet riep woensdag op tot formele verontschuldigingen en herstelbetalingen na jaren van onrecht op basis van etniciteit.

“Achter het racistisch geweld van vandaag, het systematisch racisme en discriminatie door de politie ligt een falen om slavernij en kolonialisme te erkennen en te confronteren”, zei Bachelet.

Landen moeten niet enkel de politie hervormen, maar moeten ook raciale ongelijkheden aanpakken die leiden tot slechtere gezondheidszorgen, zwakker onderwijs, problemen met het zoeken van een baan, meer kans om in de gevangenis terecht te komen en beperkingen van stemrecht. “De tijd dringt, het geduld is op”, besloot Bachelet.