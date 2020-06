Magnette sluit oppositie niet uit: “Regering met PS en N-VA is optelsom van elkaar opheffende tegenstellingen”

“Een federale ‘regering van de twee grootste partijen’ kan enkel neerkomen op een optelsom van elkaar opheffende tegenstellingen. Want veel groter kunnen de tegenstellingen tussen de PS en de N-VA niet zijn”, schrijft PS-voorzitter Paul Magnette donderdag in een opiniestuk op de website van de kranten De Tijd en L’Echo.

Samen met SP.A-voorzitter Conner Rousseau heeft Magnette de voorbije weken met andere partijen aftastende gesprekken gevoerd voor de vorming van een nieuwe regering. De twee socialistische kopmannen pleitten in hun eindrapport voor een minderheidsregering met liberalen, socialisten en christendemocraten. De huidige regeringspartijen MR, Open VLD en CD&V wijzen die piste van de hand en gaan zelf op zoek naar een meerderheid.

Daarbij wordt alweer snel gekeken naar PS en N-VA, de grootste Vlaamse en de grootste Franstalige partij, omdat die combinatie voor stabiliteit zou zorgen. In een opiniestuk zegt Magnette nu waarom hij zo’n regering met PS en N-VA niet mogelijk acht en spreekt over een “valse theorie van de twee grootste partijen”.

Magnette merkt op dat die theorie na de verkiezingen van 2014 niet is gemaakt. Ook toen waren PS en N-VA de grootste partijen, maar de PS werd naar de oppositiebanken gestuurd.

Visies te ver uit elkaar

De PS-voorzitter zegt dat de visies van beide partijen te ver uit elkaar liggen. “Laten we ons proberen voor te stellen wat zo’n regering met ‘de twee grootste partijen’ kan geven. Beide partijen, die het land stabiliteit moeten bezorgen, hebben een tegenovergestelde visie op alles wat onder het politieke landschap valt: ultraliberaal versus sociaaldemocratisch, confederalisme tegenover samenwerkingsfederalisme, euroscepticisme contra Europees federalisme, klimaatscepticisme versus ecosocialisme, moreel conservatisme tegenover progressiviteit. Het programma van zo’n regering kan enkel neerkomen op de optelsom van elkaar opheffende tegenstellingen”, schrijft Magnette in het opiniestuk.

“Niemand droomt van een minderheidsregering”, gaat Magnette verder. “Ik heb nooit onder stoelen of banken gestoken dat ik de voorkeur geef aan een bredere coalitie, waarbij de groene partijen betrokken zijn, in lijn met een Europese meerderheid, en ondersteuning kan gegeven worden aan de grote plannen die de Unie hervormen. Maar na duizend pogingen is misschien de tijd gekomen om de weg van het minste kwaad te kiezen.”

Oppositie

Opmerkelijk is dat Magnette niet uitsluit dat de PS alsnog in de oppositie belandt, nu hij zelf de piste van een minderheidsregering heeft opgeworpen. “Maar voor mij is macht altijd slechts een middel om een doel te bereiken, geen doel op zich. Als een andere levensvatbare minderheid de verlamming kan vermijden die we sinds december 2018 kennen, en zo de valse theorie van de ‘twee grootste partijen’ definitief verdwijnt, zal ik tegen haar keuzes vechten, maar haar democratische gehalte erkennen”, besluit Magnette.