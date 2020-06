Waasland-Beveren houdt goed gevoel over aan eerste veldslag met de Pro League

Waasland-Beveren voerde woensdagnamiddag een eerste veldslag uit met de Pro League om volgend seizoen toch nog in 1A te kunnen starten. In de overheidsgebouwen van de FOD Economie in Brussel pleitten elf aandeelhouders en twee supportersverenigingen voor de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA). De auditeur van de BMA, vergelijkbaar met een procureur, had een positief advies gegeven over de klacht van de club en deed dat nu opnieuw. Waasland-Beveren vindt dat het onterecht moest degraderen tijdens de bewogen vergadering van de Pro League op 15 mei.

Namens de Pro League moesten voorzitter Peter Croonen en CEO Pierre François verantwoorden waarom Waasland-Beveren in 1B moet starten terwijl het nog een (kleine) kans had om zich te redden op de slotspeeldag van de reguliere competitie. Ook de voetbalbond was met advocaten aanwezig en moest zich verantwoorden. Beerschot-voorzitter Francis Vrancken meldde zich als tussenkomende partij. Net als Waasland-Beveren en OHL mikt Beerschot op een scenario met 18 ploegen in 1A.

De zitting van het BMA duurde uiteindelijk bijna vijf uur. Op het einde kreeg Waasland-Beveren voor de tweede keer gelijk. “Het belangrijkste is dat de auditeur ook na het aanhoren van de argumenten van de Pro League en de voetbalbond bij zijn standpunt blijft”, aldus advocaat Tom Rombouts. “Namelijk dat de beslissing van 15 mei enkel bedoeld was om de economische en financiële belangen van de clubs te beschermen en dat is op het eerste gezicht een inbreuk op de concurrentieregels.”

Op een uitspraak van het BMA kan het nog een maand wachten zijn, al koesteren de supporters van Waasland-Beveren de hoop dat er voor de volgende vergaderingen van de Pro League, op 29 juni, duidelijkheid zal zijn.

De spelers van Waasland-Beveren trainden woensdag. Foto: BELGA

“We vonden het belangrijk hier vandaag voor onze club aanwezig te zijn”, aldus Davy Van Dorsselaere, de voorzitter van de supportersfederatie. “We hebben speciaal verlof genomen om te laten zien dat voetbal uiteindelijk over supporters gaat. Ik spreek niet graag over supporters als consumenten, maar dit is een economische rechtbank en als eindconsument van het voetbal hebben wij recht van spreken. De werking van de Pro League is ongezond voor onze sport.”

De BMA kan de beslissing van de Pro League niet terugdraaien, maar wel (hoge) boetes opleggen. Volgende week verschijnt Waasland-Beveren ook voor het Belgische Arbitragehof voor de Sport (BAS) met Beerschot, OHL en Westerlo als tussenkomende partijen. Het BAS heeft wel de macht om de beslissing van de Pro League nietig te verklaren.