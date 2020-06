Hoe ziet SP.A-voorzitter Conner Rousseau de komende zomer? “Ik hoop echt dat de politiek zal tonen: jawel, wij kunnen wél nog dingen fiksen”

De lange gangen van de statige oude villa op de dijk van Nieuwpoort zijn leeg, de vele zalen al evenzeer. Al van zolang hij het zich kan herinneren spelen de zomers van Conner Rousseau zich hier af. In De Barkentijn, dat centrum voor jeugdkampen dat zijn vader veertig jaar uitbaatte. “Mijn ouders hebben elkaar hier leren kennen”, zegt de SP.A-voorzitter glimlachend. “En ik ben hier zelfs gemaakt.” Deze zomer zal hij er zelf geen jeugdkampen mee begeleiden, zoals hij zo vaak heeft gedaan, maar hij blijft erbij betrokken, en dit gebouw blijft zijn vaste zomerhonk aan zee. De plek waar hij alles kan relativeren. “Ik ben chiller hier dan in het binnenland.”

Tussen Nieuwpoort en dat binnenland zal zijn zomer zich afspelen, want als er één ding is dat Conner Rousseau voor elkaar wil krijgen, dan is het ons land een nieuwe regering bezorgen.