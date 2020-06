De gemiddelde wachttijd in de jeugdhulpverlening in Vlaanderen daalt niet, zo staat in het evaluatierapport van het decreet integrale jeugdhulp uit 2013 dat het jeugdhulplandschap van 2019 onderzocht. Daarin stellen de bevraagde professionelen dat het decreet op vijf jaar tijd weinig veranderde aan het capaciteitstekort, dat mee aan de basis ligt van de wachtlijsten.

In het decreet staat dat de Vlaamse regering om de vijf jaar de doelstellingen uit het decreet moet evalueren. Daarom voerde het het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin een kwalitatief onderzoek, waarbij zowel jeugdhulpaanbieders als jongeren en hun ouders zelf bevraagd werden.

Een van de doelstellingen van het decreet is om een tijdige toegang tot de jeugdhulp te organiseren. Maar uit alle focusgroepen met professionelen kwam naar voren dat de jeugdhulpverlening nog altijd onvoldoende beschikbaar is, en de wachttijden niet lijken te dalen.

Capaciteitstekort

Ten grondslag van die wachttijden ligt een capaciteitstekort waaraan het decreet volgens de respondenten niets fundamenteel veranderd heeft. Ook is er weinig doorstroom in de voorzieningen, omdat jongeren met complexe problemen voor een relatief lange periode plaatsen innemen.

Het rapport waarschuwt ook dat de crisishulp dreigt “dicht te slibben”. Het decreet voorziet een subsidiair aanbod van tijdelijke crisisjeugdhulpverlening, wanneer hulpverleners zelf niet tijdig of gepast kunnen reageren. Maar het aanbod is ontoereikend, zo blijkt. “Hoe meer aanbod erbij komt, hoe meer het aanbod als antwoord op het tekort in de reguliere hulpverlening op zijn beurt zal dichtslibben bij gebrek aan doorstroom”, klinkt het. Er moet gewerkt worden aan een betere doorstroom naar de reguliere hulpverlening, zeggen de experts.

Moeilijke doorstroom

Ook het oneigenlijke gebruik van de crisishulp draagt bij tot het capaciteitstekort in de crisishulp. Professionelen merken dat er steeds meer jongeren bij de crisishulp terechtkomen die eigenlijk wachten op gepaste hulp. Van hen is op voorhand geweten dat ze nadien moeilijk terug naar huis kunnen, wat opnieuw de doorstroom bemoeilijkt. De jongeren kunnen ook niet ten gronde geholpen worden, en gaan zo van crisis naar crisis gaan met onvermijdelijke breuken tot gevolg.

Een andere vaststelling is dat de toegang tot hulpverlening voor jongeren in armoede en/of een migratieachtergrond moeilijker blijft. Initiatieven die hen een betere toegang verlenen moeten daarom aangemoedigd worden, zo oordelen de experts.

Pijnpunten

Volgens Bruno Vanobbergen, algemeen directeur bij het Agentschap Opgroeien, is het belangrijk dat het rapport aantoont dat de jeugdhulp de integrale weg is opgegaan, met een samenwerking met zoveel mogelijk actoren. Maar er zijn nog een “aantal pijnpunten”, erkent hij, waarop het agentschap aan het anticiperen is.

Zo is er bijvoorbeeld de toegankelijkheid van de jeugdhulp. Hier is inmiddels 9 miljoen euro extra vrijgemaakt voor ‘één gezin, één plan’. Dat ‘vertrekpunt’ bepaalt dat elke hulpvraag binnen de maand beantwoord wordt. Vanaf dan blijft de hulp aanwezig bij de jongere en het gezin, ook in periodes waarop gewacht wordt op het meest geschikte aanbod om de hulpvraag te beantwoorden. In complexere situaties, waar bijvoorbeeld verschillende organisaties met één gezin werken, wordt één plan uitgewerkt. Deze werking is al deels geïmplementeerd, en met de extra middelen moet in de loop van volgend jaar heel Vlaanderen gedekt zijn, aldus Vanobbergen.

Voorts is 600.000 euro vrijgemaakt voor crisisbegeleiding en is er 1,1 miljoen euro extra middelen voor het crisismeldpunt.

“De voorbije periode is meer geïnvesteerd in gespecialiseerde hulp”, zegt Vanobbergen. Hij wil nu onderzoeken hoe de jeugdhulp meer kan aansluiten bij de basisvoorzieningen zoals bijvoorbeeld de scholen, kinderopvang of vrijetijdsinitiatieven. “We willen veel dichter bij de basisvoorzieningen opereren.” Dat moet de jeugdhulp “meer normaliseren”, klinkt het.