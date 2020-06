Waarom Xander en Leen geen tuintje mogen maken voor hun eigen garagepoort

Schaarbeek / Brussel - Het was goed gevonden, maar Leen Schelfout en Xavier Damman hebben één ding over het hoofd gezien toen ze van de ruimte voor hun garagepoort in Schaarbeek een tuintje maakten: het staat op de openbare weg en die is niet van hen. En ze hebben het niet aangevraagd bij de gemeente.

Volgens de specialisten van Vias Institute is het een duidelijke inbreuk van artikel 7.3 van de wegcode. Die stipuleert dat “het verboden is het verkeer te hinderen of onveilig te maken door voorwerpen op de openbare weg te plaatsen, achter te laten of te laten vallen.”

Het enige voorwerp dat voor de eigen garagepoort mag staan, is een auto. Een fiets mag in het beste geval tegen de gevel worden geplaatst, als die voetgangers niet te fel hindert of de doorgang belemmert. Op de garagepoort moet dan ook nog eens de nummerplaat van de auto in kwestie hangen, zodat de politie weet dat die daar op zijn plaats staat.

“Je kan wel een uitzondering krijgen op dat verbod”, zegt Stef Willems van Vias Institute. “Je kan bij het gemeentebestuur vragen of je er iets anders mag zetten, bijvoorbeeld een afvalcontainer of een verhuislift of - waarom niet - zo’n tuintje. Als die dat goedkeurt, moet je ook nog signalisatie aanbrengen om de automobilisten duidelijk te maken dat er iets aan de hand is. Dat staat in artikel 78 van de wegcode.”

Het koppel heeft die uitzondering niet gevraagd en dus ook niet gekregen, waardoor zowel de stadswachten als de politie aan hun deur stond.