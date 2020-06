Bijna gestopt met voetballen en niet eens de grootste naam: hoe Kingsley Coman op 24-jarige leeftijd al acht keer(!) landskampioen werd

Winnen went nooit, luidt het gezegde. We zijn benieuwd in hoeverre dat ook geldt voor Kingsley Coman. De pas 24-jarige Fransman maakte dinsdagavond met Bayern München al voor de achtste keer deel uit van een kampioenenploeg… in zijn acht jaar als prof. Nochtans is Coman op zich niet de grootste naam, maakt hij gemiddeld niet eens drie goals per seizoen en dacht hij er in 2018 zelfs over een punt te zetten achter zijn carrière.