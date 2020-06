Op de klapstoel met ex-Rode Duivel Frédéric Peiremans: “Was ik in het leven maar even hard als op het veld”

Amper 26 was Frédéric Peiremans toen hij zijn laatste officiële match speelde. Na drie caps als Rode Duivel en een titel met Anderlecht dwong hij nog een lucratieve transfer naar de Spaanse Primera Division af. Maar zijn carrière was dan al voorbij, waarna hij weggleed in een depressie en een jarenlange alcoholverslaving. Vandaag gaat het gelukkig goed met hem. “Maar stoppen met medicatie, zo ver ben ik nog niet.”