Guy Van Sande riskeert opnieuw celstraf voor slagen

Het openbaar ministerie heeft dinsdag vier maanden cel gevorderd voor voormalig acteur Guy Van Sande (57) uit Edegem. Hij zou geweld hebben gebruikt tegen de toenmalige partner van vastgoedmakelaar Louis C. (61). Die staat op zijn beurt terecht voor mensenhandel en verkrachting en hoorde acht jaar cel tegen zich vorderen. Beide mannen, die vroeger nog politiek actief waren in Edegem, ontkennen de tenlasteleggingen.

Louis C. maakte wel eens gebruik van escortdames en knoopte met sommigen van hen ook een relatie aan. Hij zou hen vervolgens vanuit zijn villa hebben laten werken en een deel van hun inkomsten hebben opgestreken. Zijn ex-vriendin Nele K., die ook werkzaam was als escorte, zou hem geholpen hebben. Ze zouden advertenties voor de vrouwen op sekswebsites hebben gezet en hun afspraken hebben geregeld. Ook in de villa en op het appartement van Nele K. werden klanten ontvangen.

Prostitutie

Zij zou drie vrouwen als prostituee hebben geëxploiteerd, Louis C. vijf. Hij zou drie van hen ook verkracht hebben. De advocaat van Louis C. noemde de vordering van het openbaar ministerie een “karaktermoord”. Ook Louis C. zelf hamerde op zijn onschuld. “Ik heb nooit iemand verkracht, ik heb nooit advertenties geplaatst en ik heb nooit geld ontvangen. Ik heb pas achteraf vernomen wat er in mijn woning gebeurd is. Ik wist niet dat er daar klanten werden ontvangen.”

Nele K., voor wie vier jaar cel werd gevorderd, ontkende eveneens dat ze iets strafbaar had gedaan en vroeg ook de vrijspraak. Guy Van Sande had met de vermeende prostitutie-activiteiten niets te maken, maar wordt mee vervolgd omdat hij geweld zou hebben gebruikt tegen een van de vermeende slachtoffers, die toen de vriendin van Louis C. was.

Ruzie

Hij was in augustus 2015 samen met het koppel op vakantie geweest in Frankrijk. Er was toen een ruzie ontstaan tussen Louis C. en de vrouw, waarbij die laatste een mes had genomen. Van Sande had naar eigen zeggen alleen maar een armklem toegepast om haar te ontwapenen. Hij had die aangeleerd op de set van de tv-serie ‘Zone Stad’ en gebruikte de arm van zijn advocaat om de rechtbank te tonen hoe het precies werkte. Ook hij vroeg de vrijspraak.

Van Sande werd eerder dit jaar nog veroordeeld tot drie jaar voorwaardelijk voor het bezit, het verspreiden en de productie van kinderporno.

Vonnis op 29 juni.