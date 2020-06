AS Monaco stelt met Paul Mitchell nieuwe sportief directeur aan en wordt dus ook verantwoordelijk voor Cercle

De Engelsman Paul Mitchell, de voormalige technische directeur van de voetbalafdeling van Red Bull, is de nieuwe sportief directeur bij het Franse AS Monaco, zo maakte de club woensdag bekend. Hij is de opvolger van Michael Emenalo, die vorig jaar aan de deur werd gezet in het prinsdom.

“Mitchell krijgt de sportieve verantwoordelijkheid van de club, de academie en Cercle Brugge”, zo vertelt vicevoorzitter Oleg Petrov in een mededeling. Cercle is al enkele jaren in Monegaskische handen.

Bij Monaco is zijn eerste taak het spelersaantal te verminderen. Bij Cercle wordt er gewacht op een nieuwe coach.

Naast Mitchell arriveert er met Laurence Stewart een tweede Engelsman bij de club. Hij wordt verantwoordelijk voor transfers en sportieve ontwikkeling.