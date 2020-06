Europees Parlement heft immuniteit van Guy Verhofstadt niet op

Het Europees Parlement heeft woensdagavond met ruime meerderheid beslist om niet in te gaan op de vraag van een verzoek van een Poolse rechtbank om de parlementaire onschendbaarheid van Guy Verhofstadt op te heffen.

Een Poolse rechtbank had in oktober vorig jaar om de opheffing gevraagd in een zaak rond een klacht die een deelnemer van een extreemrechtse betoging had ingediend tegen Verhofstadt. Naar aanleiding van de betoging in 2017 in Warschau had de toenmalige fractieleider van de Europese liberalen de deelnemers “fascisten, neonazi’s en blanke supremacisten” genoemd.

Het Europees Parlement besloot woensdagavond met 632 tegen 59 stemmen bij vijf onthoudingen het verzoek af te wijzen. “De uitingen van Guy Verhofstadt hebben betrekking op de uitoefening van zijn functies als volksvertegenwoordiger en zijn activiteiten in het Europees Parlement”, concludeert het rapport over het verzoek om de opheffing van de parlementaire immuniteit.