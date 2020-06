Politie roept op tot klikstop: “Mogelijk verwittig je net die dronken bestuurder die jouw familie leed kan bezorgen”

Arendonk - “Mogelijk verwittig je net die dronken bestuurder die jouw familie veel leed kan bezorgen. Stop daarmee.” Met deze licht provocerende stelling wil de politiezone Kempen Noord-Oost bestuurders via sociale media aanmanen niet langer “collegiaal” te zijn in het waarschuwen voor politiecontroles.

“We gooien hiermee de knuppel in het hoenderhok”, zegt Katrien Goffings, korpschef van de zone die Ravels, Arendonk en Retie omvat. “Van oudsher verklikken bestuurders ons door te claxonneren of met hun lichten te flitsen om tegenliggers te waarschuwen. We kunnen dat in principe niet verbieden en het is ook niet per se strafbaar. Maar het zou fijn zijn als men daarmee zou stoppen. Mogelijk verwittig jij net die drugsdealer, die dronken bestuurder, die inbreker of die crimineel die jou of jouw familie enorm veel miserie kan berokkenen. Denk hier even over na.”

Goffings doelt vooral op gerichte alcohol-, drugs- en snelheidscontroles. “Uiteraard merken we dat op sociale media ook vlijtig onze mobiele flitsers worden doorgegeven. We maken ons geen illusies met deze oproep, maar vinden het belangrijk om op zijn minst de oproep te lanceren.” De federale politie liet woensdag weten de oproep zeker te ondersteunen. Bij Centrex, het expertisecentrum rond wegverkeer, erkent men de frustratie over al die verklikkers. “Zeker ten tijde van de aanslagen enkele jaren terug was het not done om de locatie van agenten door te geven. We zien het nog steeds niet graag, maar het is niet tegen te houden.”