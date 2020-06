Groot deel van Vlamingen niet voorbereid op economische crisis: kwart heeft nul komma nul spaarreserve

Hoewel vier op de vijf Belgen ervan overtuigd zijn dat het coronavirus een flinke economische crisis zal veroorzaken die verregaande financiële gevolgen kan hebben, is een groot deel van onze landgenoten hier totaal niet op voorbereid. Dat blijkt uit de Financiële Gemoedsrust Barometer van onafhankelijk onderzoeksbureau Indiville in opdracht van levensverzekeraar NN.

Zo blijkt dat 41 procent van de Belgen (twee op vijf) nooit tot zelden geld overheeft aan het einde van de maand en dat 34 procent (één op drie) geen grote onverwachte uitgave aankan. Een groot deel van de Belgen is dus niet of amper in staat te sparen. Bovendien kan meer dan de helft van de Belgen (55 procent om precies te zijn) hooguit drie maanden overbruggen met zijn huidige spaarreserves. Als ze die al hebben, want 23 procent van de Vlamingen – bijna één op vier – heeft niet één euro aan spaarreserve. In de andere regio’s liggen die percentages nog hoger: 28 procent van de Brusselaars en 36 procent van de Walen heeft nul komma nul spaarreserve.

“Er is een verband tussen hoe je naar geld kijkt en hoe je in het leven staat”, zegt life planner Cynthia Ghysels. “Onze meestal onbewuste overtuigingen en emoties over geld bepalen voor een groot deel hoe we met geld omgaan, dus ook of we sparen belangrijk vinden of niet. Als je leeft met de overtuiging ‘geld moet rollen’, dan zal je wellicht aan het einde van de maand niet veel overhouden of zal het als een beperking voelen als je een deel van je geld wil opzijzetten voor een onverwachte uitgave of een tegenslag. Die onbewuste overtuigingen gaan vaak van generatie op generatie over en ze bepalen of je al dan niet verantwoordelijkheid neemt over jouw eigen financiën en dus ook over jouw toekomst.”