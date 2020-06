Raman en Schalke 04 blijft nederlagen opstapelen, maar wat wil je met een reddende engel op de doellijn?

Schalke 04 heeft woensdag op de 32e speeldag in de Duitse Bundesliga met 2-1 verloren op het veld van Eintracht Frankfurt.

Schalke kwam in Frankfurt 2-0 achter na doelpunten van André Silva (28.) en David Abraham (50.). Niet veel later scoorde Weston McKennie (59.) de aansluitingstreffer, maar verder kwamen de Königsblauen niet. Mede dankzij een geweldige redding van Abraham op z’n eigen doellijn.

SAVE | Wat een redding van Abraham! Hij redt zijn team! ??



2??-1?? #SGES04 ???? pic.twitter.com/ugePQaMFMV — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) June 17, 2020

Het slotkwartier van de wedstrijd moesten de bezoekers nog met een man minder afwerken na twee keer geel en dus de uitsluiting voor Can Bozdogan (77.). Drie minuten voor het einde van de reguliere speeltijd mocht Benito Raman, hersteld van zijn rugblessure, invallen maar ook hij kon geen punt meer uit de brand slepen.

Door de nieuwe nederlaag kan Schalke nu al veertien wedstrijden op rij niet meer winnen in de Bundesliga. De voorbije twee wedstrijden was er met twee draws enigszins verbetering merkbaar, na een reeks van vier nederlagen op rij sinds de competitiehervatting. De laatste competitiezege dateert van 17 januari tegen Borussia Mönchengladbach en dat was meteen ook de enige keer dit jaar dat Schalke een wedstrijd kon winnen.

In de stand zijn ze intussen in vrije val naar de tiende plaats afgezakt. Dankzij de zege doet Frankfurt haasje-over naar de negende plaats en behouden ze uitzicht op de Europese plaatsen, met nog twee speeldagen te gaan. Het verschil met de zevende plaats van Freiburg, die recht geeft op een ticket voor de Europa League, bedraagt vier punten.