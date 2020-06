Duitse voetbalbond hakt knoop door: geen toeschouwers in bekerfinale

Tijdens de finale van de Duitse beker, op 4 juli tussen Bayer Leverkusen en landskampioen Bayern München, zullen er geen toeschouwers worden toegelaten in het Olympiastadion van Berlijn, zo besliste de Duitse Voetbalbond DFB woensdag.

Eerder was nochtans het idee gelanceerd om voor de finale een duizendtal fans in het stadion toe te laten. Volgens de bond is dat gezien de coronacrisis toch niet mogelijk.

Fans zijn in Duitsland, bij de hervatting van de Bundesliga, niet welkom in de stadions. Dat was ook zo in de halve finales van de beker, eerder deze maand.

Supportersverenigingen van Bayern München en Leverkusen vroegen de Duitse voetbalbond dinsdag nog om de bekerfinale uit te stellen totdat die met publiek gespeeld kan worden. “Een finale zonder publiek zou een klap in het gezicht van de fans zijn”, schreven “Club nr. 12” en “Nordkurve 12” in een gezamenlijke brief aan bondsvoorzitter Keller.