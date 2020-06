WhatsApp lanceert eigen betaalservice

Brazilianen kunnen sinds maandag via Whatsapp geld overmaken aan vrienden, familie en bedrijven. Brazilië is het allereerste land waar dat mogelijk is. Wanneer de rest van de wereld - ook België - volgt, is nog niet bekendgemaakt.

Om van het nieuwe snufje gebruik te kunnen maken, moeten de gebruikers van de berichtenapp hun bank- of kredietkaart koppelen aan hun WhatsApp-account. De transacties worden beveiligd door een vingerafdruk of met een pincode van zes cijfers. Een waterdicht systeem, vergelijkbaar met transacties via Visa of Mastercard, benadrukt WhatsApp op zijn blog waarin het nieuws werd bekendgemaakt.

Facebook, het moederbedrijf van WhatsApp, was al langer van plan om betalingen mogelijk te maken via al zijn apps. In november van vorig jaar ontrolde het bedrijf Facebook Pay in de Verenigde Staten. Het is via dat platform dat de betalingen van WhatsApp geregeld worden.

LEES OOK. Facebook lanceert betalingssystemen “Facebook Pay”

WhatsApp testte het systeem eerst uit in India, waardoor iedereen verwachtte dat de dienst daar als eerste zou kunnen worden gebruikt. Maar uit praktische overwegingen - de Indiërs waren dan toch niet zo happig om het te gebruiken - week WhatsApp uit naar Brazilië.

Testcase

Het grootste voordeel voor gebruikers is dat ze de chat niet hoeven te verlaten om een betaling te doen aan een lokaal bedrijf. Vooral in Brazilië is dat interessant omdat daar zo’n 10 miljoen microbedrijfjes zijn. Het is er bovendien de gewoonte van klanten om die bedrijven te communiceren via WhatsApp.

De WhatsApp-betalingen in Brazilië zijn een testcase voor Facebook. De betaaldienst moet in de toekomst overal in de wereld mogelijk worden en via alle apps van Facebook, zoals Instagram en Messenger.

Het betalen via WhatsApp is gratis, behalve voor bedrijven. Die moeten transactiekosten betalen aan Facebook, vergelijkbaar met kredietkaartbetalingen.