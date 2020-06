Opmerkelijke onthulling: “Trump vroeg Chinese president Xi Jinping om hulp om herverkozen te worden”

Donald Trump heeft de hulp van de Chinese president Xi Jingping gevraagd om herverkozen te worden als Amerikaans president. Die opmerkelijke onthulling doet John Bolton, de gewezen Nationaal Veiligheidsadviseur van Trump, in zijn nog te verschijnen nieuw boek. Concreet zou Trump China gevraagd hebben om landbouwproducten te kopen van de zogenaamde ‘farmer states’ omdat hij wist hoe zwaar hun stem doorweegt voor hem.

Die onthullingen komen bijzonder ongelegen voor Trump. Volgens Bolton weerspiegelden de gesprekken van de president met zijn Chinese collega niet alleen de “onsamenhangendheid in zijn handelsbeleid”, maar ook de idee in het hoofd van Trump dat zijn belangen samenvallen met de Amerikaanse nationale belangen. Het is voor soortgelijke feiten dat de impeachment-procedure tegen Trump in gang werd gezet. Goed voor zijn imago zijn ze dus allesbehalve. Het Witte Huis doet er volgens Amerikaanse media alles aan om te vermijden dat het boek kan uitkomen.