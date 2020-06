Zware wateroverlast, met dank aan de droogte: “We moeten oplossingen bedenken om dit op te vangen. Letterlijk”

Na een kurkdroog voorjaar voelde het hevige onweer woensdagnamiddag aan als een kleine zondvloed. Straten stonden blank, de Kennedytunnel liep onder, snelwegen stroomden onder. Ondanks de uitschieters van 40 liter per vierkante meter was dit echter “een vrij normaal gewoon onweer”, aldus weerman Frank Deboosere. “Als er wateroverlast was, dan is dat te eigenlijk wijten aan de droogte.” En die droogte is met de wolkbreuk allesbehalve opgelost, stelt VUB-professor hydrologie Marijke Huysmans: “We gaan oplossingen moeten bedenken om dit op te vangen. Letterlijk.”