De Marcelo van Mambourg: wie is Nurio Fortuna, de man die straks ook AA Gent geluk moet brengen?

AA Gent ligt in poleposition voor de felbegeerde Nurio Fortuna (25) en heeft meer dan 4 miljoen euro voor hem veil. Maar behalve dat hij linksback is van Charleroi, weet u mogelijk nog maar weinig over de Portugese Angolees. Hoog tijd om daar verandering in te brengen.

De man in huis, al op zijn zesde

Nurio Domingos Matias Fortuna werd geboren in Luanda, de hoofdstad van Angola, maar lang bleef hij daar niet. Toen hij vier was, gingen zijn ouders uit elkaar en trok zijn moeder naar Portugal. Twee jaar later maakte hij samen met zijn zusje ook zelf de oversteek. “Ik was toen al de man in huis”, vertelde hij daarover. Zijn moeder is alles voor hem, zij is de eerste die hij na elke wedstrijd opbelt. Ze deed ook alles opdat hij zijn droom om profvoetballer te worden kon waarmaken. Nurio belandde in de jeugd van grote clubs als Benfica, Sporting Lissabon en Braga, waar hij prof werd en debuteerde onder Jesualdo Ferreira.

Van 500.000 euro naar 5 miljoen

In 2017 deed Charleroi eens gek. “Gedaan met gratis transfers”, dacht Mehdi Bayat, die 500.000 euro neertelde voor Nurio, aangebracht door een bevriende makelaar. Een clubrecord was dat – toen toch, nu staat hij zelfs niet meer in de top vijf. Op zich was het een gokje, voor iemand die bij Braga – onder meer onder Sergio Conceicao – niet was doorgebroken en alleen een prima seizoen op Cyprus achter de rug had, op huurbasis bij Limassol. Maar eind augustus, twee maanden na zijn komst, liep er op Mambourg al een bod van meer dan 5 miljoen binnen voor de linksback. Zijn goeie start had zijn waarde al vertienvoudigd.

Foto: BELGA

Uit beeld na ongeluk van zijn vrouw

Na die blitzstart (en het geweigerde bod) kwam er wel een serieuze dip. Felice Mazzu greep eind 2017 terug naar N’Ganga en Willems. Nurio bleek tactisch nog niet top, was onstuimig en pakte zo veel gele kaarten. En hij was te offensief ingesteld voor zijn coach. Tijdens zijn opleiding was hij dan ook een tijdje linksbuiten. Er kwamen dan nog privéproblemen bij, want Rita, zijn Portugese partner, raakte tijdens de feestdagen zwaargewond nadat ze door een technisch defect uit een pretparkattractie was gevallen. Ze lag een tijdje in het ziekenhuis, Nurio moest passen voor de winterstage en kwam pas in Play-off 1 weer in beeld.

Emotionele terugkeer naar Angola

In zijn tweede seizoen in België presteerde Nurio constanter en mocht hij hopen op een internationale carrière. Dromen deed hij van de Portugese Seleção, maar verder dan oefenduels met de U21 raakte hij niet. In de zomer van 2019 koos hij dus voor Angola, en daar heeft hij nog geen spijt van gehad. Hij keerde zo voor het eerst in achttien jaar terug naar het land in Zuidwest-Afrika en werd er herenigd met zijn vader. “Hij heeft zichtproblemen, maar hij stond daar plots met de hele familie, om me te zien debuteren. We hebben de bladzijde omgedraaid en gaan vanaf nu contact blijven houden”, aldus Nurio achteraf.

Vóór zijn twintigste al vader

Wat voor iemand zou AA Gent nu in huis halen? Nurio toonde intussen dat hij over snelheid, een actie en een goeie voorzet beschikt. Hij spiegelt zich dan ook aan Marcelo, de linksback van Real Madrid, al is hij fan van Barcelona. Zowel op het veld als ernaast straalt hij een zekere joie-de-vivre uit. “Hij zorgt in de kleedkamer voor de ambiance”, zegt zijn huidige coach Karim Belhocine. Het hielp dat hij in Portugal al Frans had leren spreken door in zijn wijk met Afrikaanse vriendjes te voetballen. Een speelvogel dus, maar met verantwoordelijkheid. Hij werd vóór zijn 20ste al papa en heeft twee kindjes: Aline en Enzo. Die laatste noemde hij naar de zoon van Marcelo.