N-VA en CD&V niet opgezet met solo-optreden coalitiegenoot Open VLD: “Zo werkt het echt niet”

In het Vlaams Parlement heeft Sihame El Kaouakibi (Open VLD) meegestemd met de oppositie om praktijktesten in te voeren. “Hier heb ik echt geen begrip voor”, reageert Wilfried Vandaele, fractieleider van coalitiegenoot N-VA.

“Zo werkt het echt niet”, zegt Wilfried Vandaele (N-VA). “Open VLD moet hier een oplossing voor vinden. In de politiek geldt, net zoals in een bedrijf of een gezin, dat je je mening mag geven zoveel je wil, maar eens de beslissing is genomen, dan moet je je daarbij neerleggen. Als iedereen zijn diepste zielenroerselen laat primeren, dan functioneert dit parlement niet meer. Politiek is een teamspel.”

Daarmee reageert hij op de stemming die woensdag in het Vlaams Parlement heeft plaatsgevonden. De oppositiepartijen SP.A, Groen en PVDA hadden een motie ingediend om te vragen dat in heel Vlaanderen praktijktesten zouden worden ingevoerd op de huur- en arbeidsmarkt. Via fictieve aanvragen zou de overheid zo kunnen testen of huiseigenaren en werkgevers kandidaten discrimineren. El Kaouakibi stemde daar als enige lid van de meerderheid mee in.

Ook coalitiegenoot CD&V is hier niet mee opgezet. Vorige week was er over de praktijktesten al spanning binnen de Vlaamse regering. “We hebben toen een gezamenlijke resolutie opgesteld waarin alle partijen zich konden vinden, ook Open VLD”, zegt CD&V-parlementslid Katrien Partyka. “Ik ben ontgoocheld dat dit nu ineens is veranderd.” (pl)