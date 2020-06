Is ‘de man met het geweer’ ook degene die de foto aan de speurders gaf? “Niet zo vreemd als het lijkt”

Het aardige getal van 150 tips over de man met het grote geweer zijn gisteren binnengelopen bij het federaal parket. “Het gaat om compleet nieuwe tips en zaken die al in het dossier stonden”, klinkt het. De meest markante tip komt van advocaat Kristiaan Vandenbussche uit Gent. “Michel Libert, de man die de foto in 1986 aan de speurders gaf is ook de persoon op de foto. En dat is niet zo vreemd als het lijkt”, beweert de advocaat die in naam van een cliënt spreekt.