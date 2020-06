Tweede plaats voor Dortmund-Belgen in gevaar na pijnlijke nederlaag, Bornauw scoort z’n zesde van het seizoen

Borussia Dortmund heeft woensdagavond op de 32e en tevens op twee na laatste speeldag in de Duitse Bundesliga in eigen huis met 0-2 verloren van het bescheiden Mainz.

De Borussen, die de landstitel dinsdagavond voor de achtste keer op rij naar Bayern München zagen gaan, begonnen aan de wedstrijd met Rode Duivels Axel Witsel en Thorgan Hazard in de basis. Om de tweede plaats en de titel van vicekampioen veilig te stellen, waren er immers nog punten nodig.

Het thuisvoordeel is sinds de competitieherstart achter gesloten deuren veel minder doorslaggevend en het waren dan ook de bezoekers die net voorbij het halfuur op voorsprong klommen, via Jonathan Burkardt (33.). Een aangeslagen Dortmund liep in het begin van de tweede helft nog tegen een tweede tegentreffer aan. Deze keer was het Jean-Philippe Mateta (49.) die doelman Bürki wist te kloppen, een uppercut die de thuisploeg niet meer te boven kwam. In het slot liep Witsel nog tegen een gele kaart aan.

In de stand ziet Dortmund het sterke RB Leipzig naderen tot op drie punten van de tweede plaats. Leipzig morste zelf met de punten door een 2-2 gelijkspel tegen Fortuna Düsseldorf en verzuimde daardoor zich nu al te verzekeren van een startbewijs in de Champions League. Zaterdag staan beide teams tegenover elkaar in een rechtstreeks duel voor die tweede stek, Mainz is zo goed als gered.

Foto: Photo News

FC Keulen, dat nog niet kon winnen sinds de competitiehervatting en zich werkelijk naar het seizoenseinde sleept, ging met Sebastiaan Bornauw de hele wedstrijd in de rangen in de derby met 3-1 onderuit op het veld van Bayer Leverkusen, dat dankzij de zege opnieuw op een Champions League-plaats staat. De ex-Anderlechtenaar scoorde op het uur met een rake kopbal na een hoekschop het enige doelpunt van de wedstrijd voor de bezoekers.