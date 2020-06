IN BEELD. Talent van Manchester City afgevoerd na zware botsing met eigen doelman

Manchester City zette de herstart van de Premier League woensdagavond in met een 3-0-zege tegen Arsenal. Mede dankzij een penaltydoelpunt van Kevin De Bruyne. Voor Eric Garcia was het een minder leuke avond. De 19-jarige verdediger van City werd in de slotfase op volle snelheid aangelopen door zijn eigen doelman, moest met een brancard van het veld worden gedragen en kreeg zelfs zuurstof toegediend.