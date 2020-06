Alles of niets in 90 minuten: voorrondes Champions en Europa League in één wedstrijd

AA Gent, Standard en Charleroi of Antwerp hebben straks geen recht op een misstap. Ze moeten zich straks in slechts één wedstrijd voor de volgende ronde van de Champions League of de Europa League plaatsen. Erop of eronder in 90 minuten – of langer, met verlengingen en strafschoppen.

Ze weten niet eens waar ze hun enige wedstrijd in de Europese voorronde mogen spelen. De UEFA bepaalt met een loting wie er thuis speelt. Een loting die meer dan ooit cruciaal is voor het bepalen van het thuisvoordeel. Neem AA Gent, dat in de derde voorrondes van de Champions League het niet-kampioenenpad volgt. Het is natuurlijk een wereld van verschil of de Buffalo’s op 15 of 16 september thuis pakweg Benfica of Shakhtar Donetsk ontvangt of in Portugal of Oekraïne de kwalificatie voor de vierde voorrondes moeten afdwingen. Thuis kan het, ginds is het onmogelijk. Ondanks de hoogstwaarschijnlijke afwezigheid van publiek, is het een wereld van verschil om thuis zo’n topclub te mogen bekampen. Als AA Gent zich, net als Club Brugge vorig seizoen, voor de laatste voorrondes plaatst, wordt er wel over twee duels gespeeld.

“Het wordt aanpassen”, aldus Gent-voorzitter Ivan De Witte. “Ik had het liever anders gezien, zodat je weet of je op verplaatsing voor een doelpunt moet gaan of niet. Het wordt tactisch een heel ander gegeven. Maar goed, ik begrijp het wel. We moeten ons aanpassen.”

Standard begint er in de Europa League aan op 17 september, Charleroi (of Antwerp, als het de beker wint) op 24 september. Ook zijn moeten zich telkens in één enkele wedstrijd proberen te kwalificeren voor de groepsfase van de Europa League. Het wordt dus bibberen voor de loting, die ten vroegste eind augustus zal plaatsvinden.

Champions League eindronde

Maar alvorens het volgend Europees seizoen begint, moet het huidige nog worden afgewerkt. De Europese voetbalbond besliste om de eindfase van de Champions League en Europa League (kwartfinales, halve finales en finale) in een heuse eindronde af te werken. Voor de Champions League is dat tussen 12 en 23 augustus in de stadions van Benfica en Sporting in Lissabon, voor de Europa League tussen 10 en 21 augustus in het Duitse Ruhrgebied (Keulen, Duisburg, Düsseldorf en Gelsenkirchen). Er moeten in beide toernooien echter eerst nog terugwedstrijden uit de 1/8ste finales worden afgewerkt zoals, Juventus-Lyon, Man City-Real Madrid, Bayern-Chelsea en Barcelona-Napoli. Dat gebeurt op 7 en 8 augustus, maar het is nog niet duidelijk waar: in de thuisstadions of op neutraal terrein in Lissabon. PSG, Atlético Madrid, Leipzig en Atalanta waren al gekwalificeerd voor de kwartfinales.

Alle terugwedstrijden uit die 1/8ste finales van de Europa League worden op 5 en 6 augustus gespeeld. Voor Roma-Sevilla en Getafe-Inter werd zelfs nog geen heenwedstrijd gespeeld en ook daar wordt nu in één duel beslist wie doorgaat naar het eindtoernooi.