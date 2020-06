Nieuwe onthulling: “Trump wilde hulp van China om herverkozen te worden”

De Amerikaanse president Donald Trump zou de hulp van de Chinezen hebben ingeroepen om herverkozen te worden dit najaar. Dat staat te lezen in het nog te verschijnen boek van de voormalige nationale veiligheidsadviseur John Bolton, waaruit The Washington Post woensdag citeerde. De onthulling komt zeer ongelegen voor Trump, die al zwaar onder vuur ligt. Voor dergelijke feiten werd eerder al een impeachmentprocedure tegen hem opgestart.

Tijdens een diner op de G20-top in Osaka, in juni van vorig jaar, zou Donald Trump aan Xi Jingping hebben gevraagd dat China grote hoeveelheden sojabonen en tarwe zou kopen bij de Amerikaanse boeren. Want de stem van die farmer states wegen zwaar door op het resultaat van de presidentsverkiezingen in de VS.

Die vraag van Trump kwam als een verrassing, schrijft John Bolton in zijn boek The Room Where It Happened: A White House Memoir. De Chinese president deed bij Trump zijn beklag over de kritiek die zijn land kreeg in de VS. Trump ging ervan uit dat hij Xi daarmee doelde op de Democraten en noemde hen “heel vijandig voor China”. “En dan ging het ineens over de presidentsverkiezingen van 2020, zoals dat altijd gaat met Donald Trump”, schrijft John Bolton.

Oeigoeren

Trump zinspeelde toen op het feit dat China economisch in staat is om invloed uit te oefenen op die verkiezingen, waarna hij Xi Jinping om hulp vroeg. Bovendien kwamen ook de heropvoedingskampen ter sprake die de Chinezen bouwen voor de Oeigoeren, een moslimminderheid in de autonome regio Xinjiang. Internationaal zijn die fel gecontesteerd, maar Trump noemde ze in dat gesprek “een goede zaak”. En dat Xi Jinping daar vooral mee voort moest doen.

Een letterlijke transcriptie van het gesprek tussen Trump en Xi Jinping is dat niet, geeft John Bolton toe. Hij kreeg geen toestemming om de exacte woorden van Trump op te schrijven. Het is overigens nog altijd niet duidelijk of zijn boek überhaupt zal verschijnen volgende week. Het Witte Huis probeert dat te voorkomen omdat er te veel vertrouwelijke informatie in zou staan.

“Gewillig slachtoffer voor autocraten”

Toch is de kwaliteitskrant The Washington Post erin geslaagd al een exemplaar ervan op de kop te tikken. Woensdag citeerde de krant uitgebreid uit het boek. Bolton schrijft bijvoorbeeld dat de onwetendheid van Trump hem tot een gewillig slachtoffer maakt van autoritaire wereldleiders.

In mei 2019 bijvoorbeeld slaagde de Russische president Vladimir Poetin er tijdens een telefoongesprek met een simpele trucje in om Trump ervan te overtuigen om de Venezolaanse leider Nicolas Maduro te steunen. “Poetin vergeleek de Venezolaanse oppositieleider Juan Guaidó met Hillary Clinton. Meer had hij niet nodig om Trump over de streep te trekken.”

“Verbazingwekkend slecht ingelicht”

Trumps vastberadenheid om zulke autocraten - zoals ook de Turkse president Erdogan - tegemoet te komen, baarde Bolton danig zorgen, schrijft hij. Daarom belegde hij een vergadering met onder meer de advocaat-generaal William Barr, om dat gedrag van Trump te bespreken. Ook die maakte zich zorgen. En zelfs Mike Pompeo, absolute vertrouweling van Trump en minister van Buitenlandse Zaken, gaf aan Bolton toen dat hij “gek werd van het gedoe van de president.”

Allemaal overwogen ze op een bepaald om ontslag te nemen, ook de stafchef John F. Kelly, die zich liet ontvallen: “Wat als we een echt crisis krijgen, zoals bij 9/11? Wie zal het land dan leiden? Deze man ziet achter elke steen een samenzwering, is verbazingwekkend slecht ingelicht en weet niet eens hoe hij het Witte Huis moet leiden, laat staan een gigantische overheid als die van de Verenigde Staten.”

Sluwe havik

John Bolton fileert het presidentschap van Trump meedogenloos, schrijft The Washington Post. Echt verbazing hoeft dat niet te wekken. John Bolton staat in Washington en ver daarbuiten bekend als een sluwe havik. Maar hij behoort wel tot hetzelfde conservatieve politieke spectrum als Donald Trump. Hij werkte decennialang in Republikeinse administraties en levert al jaren bijdrages aan Fox News.

Bolton stapte vorig jaar op als nationale veiligheidsadviseur, maar volgens Trump werd hij ontslagen. De president merkte al eerder op dat het tot een “Zesde Wereldoorlog” had geleid als hij de adviezen van Bolton had gevolgd.

Impeachment

De onthulling ging woensdag als een lopend vuurtje door Washington D.C.. Al is het niet de eerste keer dat Trump het verwijt krijgt een buitenlandse regering om politieke gunsten te vragen. Hij stuurde bij de vorige presidentsverkiezingen in een telefoongesprek met de Oekraïense president aan op een onderzoek naar zijn Democratische rivaal Joe Biden. Dat leidde tot een impeachmentprocedure tegen hem. Hij werd uiteindelijk vrijgesproken van machtsmisbruik.