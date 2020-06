AA Gent heeft vier miljoen euro over voor Nurio Fortuna van Charleroi

Stevige transfer op komst in de Ghelamco Arena. AA Gent wil maar liefst vier miljoen euro en eventuele bonussen neerleggen voor Nurio Fortuna, sinds 2017 linksachter bij Charleroi. De 25-jarige Angolees geniet ook interesse uit de Premier League, maar Gent ligt in poleposition om hem binnen te halen.

In dat geval is Gent met Nurio al toe aan haar derde zomertransfer na eerder al doelman Davy Roef (Anderlecht) en de polyvalente Jordan Botaka (STVV) aangetrokken te hebben. De vicekampioen is ook van plan om nog ettelijke miljoenen neer te tellen voor een extra spits wat helemaal in lijn ligt met de niet zo stiekeme ambitie van de club en haar voorzitter Ivan De Witte om landskampioen Club Brugge volgend seizoen nog veel meer het vuur aan de schenen te leggen. De komst van Botaka en de nakende transfer van Nurio betekenen overigens dat Gent nu redelijk dik zit in het aantal flankverdedigers. Milad Mohammadi en Alessio Castro-Montes blijven normaal, voor Nana Asare en zeker Mikael Lustig lijkt het Gentse avontuur bijna afgelopen te zijn.