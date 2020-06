Trump ondertekent sanctiewet tegen China wegens heropvoedingskampen, net nu hij beschuldigd wordt die gesteund te hebben

De Amerikaanse president Donald Trump heeft een sanctiewet ondertekend tegen China vanwege de vervolging van de Oeigoerse moslimminderheid. Dat zegt het Witte Huis woensdag. Opvallend: net vandaag lekte uit dat Trump de Chinese president Xi Jinping zou aangemoedigd hebben om door te gaan met heropvoedingskampen voor Oeigoeren.

De sanctiewet die Trump ondertekende, roept de daders van mensenrechtenschendingen ter verantwoording. Daarbij wordt verwezen naar het “systematische gebruik” van heropvoedingskampen, dwangarbeid en controle “om de etnische identiteit en religieuze overtuigingen van Oeigoeren en andere minderheden in China uit te roeien”. De wet stelt de president in staat om sancties af te kondigen tegen bepaalde personen.

Foto: REUTERS

Het Amerikaanse Congres had het wetsvoorstel, dat de president verzoekt om sancties te nemen tegen regeringsleden, al eind mei goedgekeurd. Er was slechts één tegenstem in het Huis van Afgevaardigden.

“Trump moedigde kampen aan”

Opmerkelijk is het tijdstip waarop Trump de sanctiewet ondertekent. Net vandaag werd een fragment uit het boek van de voormalige Nationale Veiligheidsadviseur van Trump, John Bolton, gepubliceerd waarin hij beweert dat Trump aan zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping zou gezegd hebben dat kampen voor de moslimminderheid een goede zaak waren.

Trump zou de uitspraken volgens een tolk gedaan hebben tijdens een gesprek in de marge van de G20-top vorig jaar in het Japanse Osaka. Volgens de tolk legde Xi uit waarom hij in essentie concentratiekampen bouwde.

“Trump zei aan Xi dat hij kampen moest blijven bouwen. Trump vond dat dat exact het juiste was om te doen”, schrijft Bolton in het boek. Een andere topadviseur zou aan Bolton gezegd hebben dat Trump in 2017 al eens gelijkaardige uitspraken had gedaan.

In een andere passage van het boek beweert Bolton dat Trump de hulp van de Chinese president Xi Jingping vraagde om herverkozen te worden als Amerikaans president.

Spanningen

De nieuwe wet dreigt de spanningen tussen de VS en China verder op te voeren. Als gevolg van de coronapandemie zijn de betrekkingen al vertroebeld. Trump verwijt China dat het de pandemie niet aan de bron heeft aangepakt. Een ander twistpunt is de toenemende inmenging van Peking in de semi-autonome metropool Hongkong.