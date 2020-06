Amerikaanse Justitie wil boek Trump-adviseur Bolton tegenhouden met noodbevel rechter

Het Amerikaanse ministerie van Justitie wil dat de rechter met een noodbevel het boek van John Bolton tegenhoudt. In het boek van de voormalige veiligheidsadviseur van president Donald Trump staan volgens de regering staatsgeheimen.

Dinsdag (Amerikaanse tijd) maakte de regering al bekend juridische stappen te nemen om de publicatie tegen te gaan. Daar kwam woensdag nog het verzoek voor de noodverordening bij.

Meerdere media publiceerden woensdag al stukken op basis van de tekst van Bolton. Zo kwam naar buiten dat Trump China om hulp had gevraagd voor de verkiezingen in november en dat hij de Chinese heropvoedingskampen voor moslims had aangemoedigd.