“Ik ben niet bang dat ik weer ga verdikken. Ik wil me nooit meer voelen zoals een jaar geleden.” Want toen maakte Thomas Bosmans de klik om iets aan zijn overgewicht te doen. Met zijn verhaal wil hij een inspiratiebron zijn.

Bekijk eerst even de klassieke fotocombinatie Voor & Na. Het verschil is onmiskenbaar, maar wedden dat u het lichaamsgewicht van Thomas Bosmans in zijn vroegere gedaante nooit op 156 kilo geschat zou ...