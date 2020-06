Dries Van Langenhove en Schild & Vrienden lanceren een eigen mediakanaal

Schild & Vrienden, de radicaal-rechtse jongerenbeweging van Dries Van Langenhove, gaat een eigen mediakanaal lanceren, zo meldt De Morgen donderdag.

De jongerenbeweging heeft de afgelopen maanden werk gemaakt van een eigen opnamestudio. Die moet de thuisbasis worden van een eigen mediakanaal dat volgens Van Langenhove een tegengewicht moet vormen tegen de gevestigde media. “Die verspreiden Vlaamse zelfhaat en proberen uit financieel eigenbelang het status quo in stand te houden”, zo verklaarde hij eind vorig jaar in de podcast ‘De Kobe show’.

Objectiviteit is geen prioriteit, aldus Van Langenhove. “Dat hoeft niet, we hebben momenteel het meest linkse geluid dat heel vaak aan bod komt in de media. Dan mag er ook weleens een rechts-conservatief en nationalistisch geluid gehoord worden.”