Belg (76) gedood bij overval op zijn villa in de Filipijnen, echtgenote raakt gewond tijdens vluchtpoging

Carl Nolens, een 76-jarige Belg, is woensdag om het leven gekomen op het Filipijnse eiland Negros. De man werd volgens lokale media doodgeschoten tijdens een overval op zijn villa, waarbij ook zijn vrouw Liza Marie gewond raakte. Buitenlandse Zaken kon het overlijden nog niet bevestigen.

Nolens zou na een carrière als tandarts samen met zijn vrouw naar de Filipijnen zijn verhuisd. Het echtpaar woonde op het domein ‘Villa Angela’ in Bacolod City, een stad op het eiland Negros. Daar zouden de twee een autoverhuurbedrijf hebben uitgebaat, aldus lokale media.

Naar binnen geklauterd

In de nacht van dinsdag op woensdag, rond 1.50 uur, kreeg het echtpaar vier gewapende overvallers over de vloer, meldt politiewoordvoerder Ariel Pico. “Nolens werd door een van hen drie keer in de buik geschoten. Hij werd nog naar het ziekenhuis overgebracht, maar hulp kon niet meer baten.”

Uit onderzoek is gebleken dat de overvallers over de omheining klommen en vervolgens in een boom dicht bij het terras klauterden en binnen raakten via een schuifraam op de eerste verdieping. Ze probeerden ervandoor te gaan met twee zakken vol geld en juwelen. Nolens probeerde hen tegen te houden, maar werd tijdens de schermutseling neergeschoten. De daders zouden onder meer een gsm, 20.000 Filipijnse peso (zo’n 355 euro) en een zonnebril hebben buitgemaakt.

Ook Nolens’ vrouw Liza Marie raakte gewond toen ze probeerde weg te vluchten door van het balkon van de eerste verdieping te springen. Ook het dienstmeisje en enkele leden van Nolens’ schoonfamilie waren aanwezig in de villa op het moment van de overval. Zij werden door de overvallers gekneveld.

Beruchte bende

Volgens de lokale politie hadden de daders eerst een andere woning in de buurt geviseerd. Ze hadden al drie waakhonden vergiftigd, maar toen ze merkten dat er nog andere waakhonden aanwezig waren, veranderden ze van doelwit.

De overval werd gefilmd door beveilingingscamera’s. “De overvallers zijn erop te zien, we hebben ze in het vizier”, aldus agent Charles Gever. “Ze maken deel uit van een beruchte bende.”