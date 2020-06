Gesloten winkels kosten Torfs 22 miljoen euro omzet

Het dicht houden van de winkels wegens de coronacrisis heeft Torfs 22 miljoen euro omzetverlies gekost in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Dat heeft de schoenenketen donderdag bekendgemaakt.

Torfs moest zijn winkels dicht houden van 14 maart tot 11 mei. Torfs verkocht wel meer online in die periode.

In 2019 kon Schoenen Torfs de omzet 3 procent opkrikken tot 150 miljoen euro. De ebitda-winst (winst voor interesten, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen) daalde van 8,6 naar 8 miljoen euro. Onder de streep bleef 136.000 euro over, tegen 2,3 miljoen euro een jaar eerder. Dat is vooral een gevolg van gestegen kosten, onder meer in de transformatie van de winkels.