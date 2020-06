Vernieuwde Europese voetbalkalender is er! Dit zijn de avonden die u moet vrijhouden

Corona heeft de planning van de diverse Europese voetbalcompetities, zowel op clubniveau als dat van de nationale elftallen, danig overhoop gegooid. De nieuwe kalender is evenwel een feit. Dit zijn de datums die u absoluut vrij moet houden.

AFWIKKELING CHAMPIONS LEAGUE 2019-2020

7 en 8 augustus: returns 1/8ste finales

Thuis of in Lissabon (beslissing valt voor 10 juli)

Bayern-Chelsea

Barcelona - Napels

Manchester City - Real Madrid

Juventus - Lyon

Eindronde FINAL 8 in Lissabon (loting 10 juli)

12 tot 15 augustus: kwartfinale (in één wedstrijd)

18 en 19 augustus: halve finale (in één wedstrijd)

23 augustus: finale

De finale wordt in het stadion van Benfica gespeeld. Foto: AFP

AFWIKKELING EUROPA LEAGUE 2019-2020

5 en 6 augustus: resterende achtste finales

Thuis of op neutraal terrein in Duitsland (beslissing voor 10 juli)

Heen- en terugmatch Sevilla - Roma en Inter - Getafe over 1 duel. Op neutraal terrein of via loting in het stadion van één van de clubs. Terugmatch van Kopenhagen - Basaksehir, Basel - Frankfurt, Manchester United - LASK Linz, Wolverhampton - Olympiakos, Leverkusen - Rangers, Shaktar - Wolfsburg.

Eindronde FINAL 8 in Duitsland (loting 10 juli)

10 en 11 augustus: kwartfinales in stadions Keulen, Dusseldorf, Schalke of Duisburg

16 en 17 augustus: halve finales in stadions Keulen, Dusseldorf, Schalke of Duisburg

21 augustus: finale in het stadion van Keulen

Wie volgt Chelsea op als winnaar van de Europa League? Foto: ISOPIX

EUROPESE SUPERCUP

24 september: finale in Boedapest

CHAMPIONS LEAGUE 2020-2021

Alle voorrondes worden afgewerkt over 1 duel. Thuisvoordeel wordt door loting bepaald. Enkel play-offs in heen- en terugwedstrijden.

8 tot 11 augustus: voorronde kleine voetballanden

18 en 19 augustus: eerste kwalificatieronde

25 en 26 augustus: tweede kwalificatieronde

15 en 16 september: derde kwalificatieronde met AA GENT

22 en 23 september EN 29 en 30 september play-offs

1 of 2 oktober: loting groepsfase met CLUB BRUGGE en eventueel AA GENT

20 en 21 oktober: speeldag 1 groepsfase

27 en 28 oktober: speeldag 2 groepsfase

3 en 4 november: speeldag 3 groepsfase

24 en 25 november: speeldag 4 groepsfase

1 en 2 december: speeldag 5 groepsfase

8 en 9 december: speeldag 6 groepsfase

Laat Hans Vanaken Club Brugge weer juichen in de Champions League? Foto: BELGA

EUROPA LEAGUE 2020 - 2021

Alle voorrondes over 1 duel. Thuisvoordeel wordt door loting bepaald.

20 augustus: voorronde kleine voetballanden

27 augustus: eerste kwalificatieronde

17 september: tweede kwalificatieronde met STANDARD

24 september: derde kwalificatieronde met ANTWERP of CHARLEROI (afhankelijk van resultaat Belgische bekerfinale)

1 oktober: play-offs

1 of 2 oktober: loting groepsfase

22 oktober: speeldag 1 groepsfase

29 oktober: speeldag 2 groepsfase

5 november: speeldag 3 groepsfase

26 november: speeldag 4 groepsfase

3 december: speeldag 5 groepsfase

10 december: speeldag 6 groepsfase

Wat kunnen de Rode Duivels in de Nations League? Foto: BELGA

RODE DUIVELS

NATIONS LEAGUE

België in divisie A in groep 2 met Engeland, IJsland en Denemarken

3 tot 5 september: speeldag 1

6 tot 8 september: speeldag 2

7 of 8 oktober: eventuele oefenwedstrijd

10 tot 11 oktober: speeldag 3

13 tot 14 oktober: speeldag 4

11 of 12 november: eventuele oefenwedstrijd

14 tot 15 november: speeldag 5

17 tot 18 november: speeldag 6

EK VOETBAL 2021

Het EK vindt plaats van 11 juni tot 11 juli in 12 speelsteden

12 juni: BELGIE - Rusland in Sint-Petersburg

17 juni: Denemarken - BELGIE in Kopenhagen

21 juni: Finland - BELGIE in Sint-Petersburg