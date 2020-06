Zware brand verwoest loods in Nieuwpoort: verbrande deeltjes en smurrie op terras en ramen van inwoners

Nieuwpoort - Op een boerderij langs de Victorlaan in Nieuwpoort is donderdagochtend een zware brand uitgebroken. Er staan nog altijd tientallen tonnen stro in brand.

Het vuur in de loods werd opgemerkt rond 6.30 uur. Toen al stond heel wat stro in lichterlaaie. Zelf blussen was voor de landbouwer onmogelijk werk want het gaat om een zeer grote loods van 30 op 5 meter die in lichterlaaie stond.

Toen de brandweer werd opgeroepen, sloegen de vlammen al metershoog uit het dak. Er werd meteen veel versterking opgeroepen. Er zijn brandweermannen uit alle omliggende korpsen ter plaatse. Er werden ook meerdere tankwagens opgeroepen om een circuit aan te leggen voor de watervoorziening.

Twee uur nadat de brandweer begon te blussen sloegen de vlammen nog steeds hoog uit de loods. Het stro binnen staat nog steeds in lichterlaaie. In de loods staat ook werkmateriaal maar zouden geen dieren aanwezig zijn.

De brand gaat gepaard met een enorme rookontwikkeling. De wind staat echter ongunstig en de wolk drijft richting Nieuwpoort-Bad. Die rook voert ook verbrande deeltjes stro mee. Er zijn al bewoners van huizen en appartementen in Nieuwpoort-Bad die melding maken van verbrande deeltjes en smurrie op hun terrassen en ramen.

Foto: Jelle Houwen

De politie heeft de omgeving van de Victorlaan afgesloten voor het verkeer. Wellicht zal er nog uren of de hele dag geblust worden. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. De stad Nieuwpoort verspreidde intussen een Be-alert bericht voor de bewoners. In een straal van een kilometer wordt gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden.