Finale achter gesloten deuren maar fans Napels gaan uit hun dak na bekerwinst

In het stadion zelf waren fans niet toegelaten maar toen het Napels van Dries Mertens gisteren de Italiaanse beker in de lucht mocht steken, kwamen in Napels de fans massaal de straat op om het succes te vieren. De regels van ‘social distancing’ waren deze keer niet van tel.

De wedstrijd had misschien niet veel om het lijf maar dat kon de supporters van Napels worst wezen. De fans verzamelden na afloop in de binnenstad om er een groot feest van te maken, alles inbegrepen. En dat betekent in Italië toeterende auto’s, bengaals vuur en vooral kussende en elkaar omhelzende fans.