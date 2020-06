‘De ideale wereld’ knipt fragment na kritiek Vlaams Belang: Groen en SP.A spreken van “gevaarlijk precedent”

Dat de VRT beslist heeft een fragment uit ‘De ideale wereld’ te knippen na kritiek van Vlaams Belang, is volgens Groen “een gevaarlijk precedent”. Elisabeth Meuleman, Vlaams parlementslid en voorzitter van de commissie Media in het Vlaams Parlement, wil de VRT donderdag nog over de kwestie bevragen. Ook SP.A spreekt van “een compleet fout signaal”.

De VRT besliste om een passage uit ‘De ideale wereld’ van 30 april te schrappen. In die aflevering was Geert Hoste te gast. In een item over mondkapjes liet hij zien hoe Vlaams Belangers elkaar begroeten als hun gezicht bedekt is: met de Hitlergroet. Die passage werd uit de aflevering geknipt na kritiek van Vlaams Belang binnen de raad van bestuur. Olivier Goris, programmadirecteur van Eén en Canvas, bood zijn excuses ervoor aan aan de voltallige raad.

Elisabeth Meuleman. Foto: pdv

Groen tilt zwaar aan de “inmenging van Vlaams Belang”. “Via de raad van bestuur werd er blijkbaar ingemengd. Er werd politieke druk uitgeoefend waar dan de voorzitter van de raad van bestuur op inging. Dat is het grootste probleem”, zegt Groen-parlementslid Elisabeth Meuleman.

“Haaks op deontologische code”

Volgens haar heeft de VRT eigen deontologische codes om met dergelijke klachten om te gaan. “Dat moet gebeuren via de ombudsman die het dan binnenshuis verder aankaart. Inmenging via de raad van bestuur en bijgevolg via politiek staat haaks op die deontologische code”, aldus Meuleman. “De raad van bestuur moet zich niet bemoeien met de inhoud van programma”, zegt ze.

Dat er op die manier geknipt wordt in een VRT-programma komt volgens Meuleman “dicht bij wat censuur kan zijn”.

Meuleman noemt de houding van Vlaams Belang ook “hypocriet”. “Woensdag liet het Vlaams Belang het parlement zich nog buigen over mediacensuur. De partij stelde zich vragen bij het offline halen van ‘Little Britain’ en ‘Gone with the wind’. Ze spraken van politieke druk. Nu blijkt dat ze zelf zonder schaamte VRT vragen om stukjes televisie weg te knippen. Dit is bijzonder hypocriet.”

Ook bij SP.A spreken ze van “een compleet fout signaal”. “Woensdag nog komt Vlaams Belang in plenaire alle vormen van censuur veroordelen en zeggen dat we toch met alles moeten kunnen lachen, nu laten ze een beeld schrappen omdat er met hén wordt gelachen. Dit bewijst nog maar eens de gevaarlijke hypocrisie van die partij”, aldus Goeman. “Het Vlaams Belang komt zichzelf met dit nieuws gigantisch tegen”, vult parlementslid en mediakenner Katia Segers aan.

Maar meer ten gronde hebben Goeman en Segers ernstige vragen bij de manier waarop de VRT volgens hen “plooit voor de politieke druk van extreemrechts”. Dat het Vlaams Belang via de raad van bestuur erin geslaagd is om de inhoud van een programma aan te passen, is volgens Segers “zeer verontrustend”. “Dat de directie en de voorzitter van de raad van bestuur zo gemakkelijk overstag gaan, is zorgwekkend”, aldus Segers.

Segers benadrukt dat de VRT “nooit mag plooien voor politieke druk, uit welke hoek dan ook”. “We mogen absoluut niet terug gaan naar een gepolitiseerde publieke omroep. De VRT is sterk genoeg om niet toe te geven aan welke politieke druk dan ook”, aldus Segers.

De top van de VRT is donderdag in het parlement uitgenodigd om tekst en uitleg te geven bij het jaarverslag van 2019.