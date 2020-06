Nieuwe topvrouw tracingcomité: “Er komt zeker een tracing-app in België”

“Er komt binnenkort ook bij ons een tracing-app.” Dat heeft Karine Moykens, de nieuwe voorzitster van het Interfederaal Comité Testing en Tracing, donderdagochtend gezegd in het Radio 2-programma ‘Start je dag’. “We werken met een platform dat de hoogste privacy garandeert.”

“Momenteel doen de contactopspoorders gemiddeld 4,5 telefoonoproepen per dag. In het begin waren dat er slechts 1,5”, aldus Moykens. Wie opgebeld wordt, moet onder meer antwoorden op de vraag met wie hij of zij de voorbije veertien dagen fysiek contact heeft gehad. Alle mensen op die lijst, worden dan vervolgens zelf opgebeld… “Preventief werken blijft belangrijk om een tweede uitbraak te voorkomen. Als we de verspreiding van het virus beter in kaart brengen, kan een tweede grote lockdown worden vermeden.”

Moykens kondigde meteen ook aan dat er zeker ook in ons land een tracing-app komt. “Die is belangrijk om de contacten in kaart te brengen met mensen van wie je de naam of het telefoonnummer niet kent.”

Volgens Moykens zal de privacy gegarandeerd zijn. “We werken met het DP3T-platform dat de hoogste privacygarantie biedt. Duitsland, Zwitserland en Nederland gebruiken dezelfde technologie”, verklaarde ze. “Alle gegevens zijn versleuteld. Op het moment dat een arts vaststelt dat je besmet bent, krijg je een code. Die geef je in via de app. Op dat moment krijgt iedereen die bij je in de buurt was op zijn of haar gsm een seintje. Onze dienst weet niet naar wie. De app registreert dat automatisch via bluetooth, als gebruiker moet je niets intypen of aanklikken.”