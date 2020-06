Zangeres en oorlogslegende Vera Lynn op 103-jarige leeftijd overleden

De Britse zangeres Vera Lynn is overleden. Dat meldt de Britse publieke omroep BBC. Lynn, die grote bekendheid verwierf doordat ze het moreel van de Britse troepen in de Tweede Wereldoorlog hoog hielp te houden met haar optredens, werd 103. Ze is onder meer bekend van het lied ‘We’ll meet again’.

De in 1917 geboren Lynn begon haar zangcarrière al op 7-jarige leeftijd met optredens in lokale clubs. In 1935 kwam haar doorbraak. In datzelfde jaar maakte ze ook haar eerste platen. In 1976 werd Lynn koninklijk onderscheiden en kreeg ze de titel Dame Vera Lynn. Sindsdien trad ze steeds minder op, maar maakte ze nog wel platen. Haar laatste nam ze in 1984 op, maar daarna zijn nog tal van verzamelalbums verschenen.

Onlangs kwam Vera Lynn nog tweemaal in het nieuws. In maart greep zij haar 103e verjaardag aan om haar land opnieuw een hart onder de riem te steken. Zij riep het publiek op om “momenten van vreugde” te vinden in “moeilijke tijden”. Amper een week daarvoor werd Lynn officieel de oudste artiest ooit die een plek in de Britse album top 40 heeft bemachtigd.

In Groot-Brittannië verscheen Lynn nog bij herdenkingen ter gelegenheid van de 40e verjaardag van D-Day en de 50e van het begin van de Tweede Wereldoorlog.

Foto: ISOPIX

