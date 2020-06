Vedetten van WK 1990 gebruiken hilarisch doelpunt om coronamaatregelen te promoten

Kent u Rene Higuita en Roger Milla nog? De eerste was in de jaren negentig de gekke cultkeeper van het Colombiaanse nationale elftal, de andere de meest beroemde voetballer die Kameroen ooit heeft voortgebracht. In 1990 ontmoetten ze elkaar in de achtste finale van de wereldbeker voetbal in Italië. En speelden ze een hoofdrol in één van de meest markante WK-goals ooit. Net dat doelpunt wordt door beide protagonisten gebruikt om de maatregelen tegen corona te promoten.

“Als ze zeggen dat je binnen moet blijven, blijf dan binnen.” Met die boodschap probeert Rene Higuita er zijn Colombiaanse landgenoten van te overtuigen de maatregelen te volgen. Hiervoor gebruikt hij een foto van de WK-match tegen Kameroen. Higuita, die ervoor bekend stond ver voor zijn doel mee te komen voetballen, verspeelt het leder in de tweede verlenging aan de opzittende Roger Milla. De spits mag vrij oprukken naar het Colombiaanse doel en deponeert de bal netjes in doel: 2-0. Milla is dan al 38 jaar oud maar groeit uit tot één van de smaakmakers van het WK. Kameroen zal de achtste finale winnen (2-1) en als eerste Afrikaanse land ooit een wedstrijd in de knockout-fase van het WK winnend afsluiten. In de kwartfinale is Engeland - dat net de Rode Duivels had uitgeschakeld - echter een maatje te groot: 2-3.

El Loco Higuita krijgt na zijn onbezonnen actie bakken kritiek over zich heen. De Colombiaanse pers verwijt Higuita zijn riskante speelstijl en vindt dat hij ‘binnen (zijn doelgebied) had moeten blijven’. Het is die kritiek die Higuita nu gebruikt. En om het verhaal helemaal af te maken werd de tweet van Higuita opgepikt door Roger Milla, sinds kort ook de eigenaar van een account op twitter. Hoe een doelpunt van dertig jaar geleden toch nog zijn waarde heeft.