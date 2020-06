Alle 355.000 mensen die in Peking aanwezig waren op markt waar nieuwe corona-uitbraak plaatsvond, worden getest

Aan de hand van telefoongegevens heeft de Chinese overheid 355.000 mensen opgespoord die in de buurt zijn geweest van de groothandelsmarkt in Peking waarop een nieuwe broeihaard van het coronavirus is ontstaan. Zij moeten zich nu allemaal aanmelden om getest te worden.

“Woensdag rinkelde mijn telefoon plots”, zo schrijft een journalist van persagentschap AP die in China woont en werkt. “Het was iemand van de overheid, om te zeggen dat ik me moest gaan aanmelden bij een sportstadion in de buurt omdat ik getest moest worden op het coronavirus. Ik was nooit op de markt zelf geweest, maar was voor een reportage in de buurt wel wat foto’s gaan nemen. De man aan de lijn wist mijn naam niet, maar hij had wel gezien dat mijn gsm in de buurt van de markt geweest was.”

Op die manier werden in totaal ruim 355.000 mensen opgespoord die op of in de buurt van de groothandelsmarkt Xinfadi waren geweest. Zij moeten zich nu allemaal spoedig gaan aanmelden voor een test.

Foto: EPA-EFE

Foto: AFP

Het is maar een van de vele maatregelen die de Chinese hoofdstad treft om de nieuwe uitbraak van het coronavirus in te dammen. Nadat er in Peking al enkele weken geen nieuwe gevallen meer werden gemeld, is er vorige week een nieuwe broeihaard ontstaan op de markt. Die zou te wijten zijn aan geïmporteerde, Europese zalm die op de markt werd versneden. Sinds vorige week zijn in totaal nu al 158 nieuwe gevallen gemeld.

De lokale autoriteiten zijn enkele dagen geleden gestart met het screenen van mensen en het desinfecteren van openbare plaatsen, zoals restaurants. Een dertigtal residentiële zones zijn in quarantaine geplaatst en alle scholen zijn tot nader order gesloten.