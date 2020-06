Gedelegeerd bestuurder VRT over schrapping fragment ‘De ideale wereld’: “Geen sprake van politieke inmenging”

Leo Hellemans, gedelegeerd bestuurder ad interim van de VRT, ontkent dat er sprake is van politieke inmenging in het programma ‘De ideale wereld’. “We hebben die passage bekeken en samen met het productiehuis geoordeeld dat het ongepast was. We zouden exact hetzelfde gedaan hebben als die opmerking er kwam van iemand uit een andere partij of iemand die niet in de raad van bestuur zit.”

In de uitzending van ‘De ideale wereld’ van 30 april vroeg comedian Geert Hoste bij wijze van grap : “Hoe begroeten Vlaams Belangers elkaar als hun gezicht bedekt is door een mondmasker? “, waarna Hoste een Hitlergroet uitbracht.

Dat viel in slechte aarde bij Jan Huijbrechts, die voor Vlaams Belang in de raad van bestuur van de VRT zit. Hij contacteerde op 4 mei de VRT-top en kreeg diezelfde dag nog excuses. Het bewuste fragment werd nadien uit de uitzending geknipt en is niet meer terug te vinden op VRT NU.

“Iemand heeft ons gewezen op een pijnlijk fragment, we hebben die passage bekeken en samen met het productiehuis geoordeeld dat het inderdaad ongepast was”, zegt Hellemans op de website van de openbare omroep. “Het maakt niet uit wie de vraag of klacht heeft ingediend. We zouden exact hetzelfde gedaan hebben als die opmerking er kwam van iemand uit een andere partij of iemand die niet in de raad van bestuur zit.”

Benjamin Dalle. Foto: BELGA

“Beslissing autonoom genomen”

De beslissing is “autonoom genomen door het netmanagement van Canvas en de programmadirectie van Woestijnvis”, zegt ook minister van Media Benjamin Dalle (CD&V). “Het staat een lid van de raad van bestuur, net zoals elke burger, vrij om zijn of haar bezorgdheden te uiten, het is aan de VRT om hier correct mee om te springen”, aldus Dalle.

Critici spreken van “politieke inmenging” in de programmatie van de openbare omroep. Maar Dalle spreekt dat tegen en benadrukt nog dat de inhoudelijke en redactionele autonomie “essentieel” is. “De VRT moet in alle onafhankelijkheid haar inhoudelijke keuzes kunnen maken, op geen enkele manier kan daar sprake zijn van inmenging of beïnvloeding.”