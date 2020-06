‘Dikke Nordin’, kopstuk van Antwerpse drugsmaffia en vermoedelijk brein achter granaataanslagen, opgepakt in Dubai

Antwerpen - De Antwerpse drugscrimineel Nordin El H. is opgepakt in Dubai. El H., in het misdaadmilieu beter bekend als ‘Dikke Nordin van Den Dam’, wordt beschouwd als één van de hoofdverdachten in de reeks aanslagen in het Antwerpse drugsmilieu van de voorbije maanden.

El H. wordt in Antwerpen ook gezien als de man achter tal van granaataanslagen, brandstichtingen en beschietingen tegen andere drugscriminelen van de voorbije maanden. Zijn eigen ouderlijke woning werd ook beschoten, de auto van zijn moeder werd in brand gestoken, er werden (nep)granaten voor de deur gelegd en zijn broer werd aangevallen op straat.

Zelf verbleef ‘Dikke Nordin’ al die tijd in Dubai, van waaruit hij de touwtjes van zijn organisatie in handen hield. Hij stond geseind door Interpol en werd onlangs in Dubai opgepakt. Hij is de eerste grote Belgische drugscrimineel die in Dubai werd opgepakt.