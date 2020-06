Greenpeace België: “Vandaag is Vlaanderen even droog als Zuid-Spanje. Roep de klimaatnoodtoestand uit”

Vlaanderen kampt met een uitzonderlijk neerslagtekort. Woensdag viel op sommige plaatsen in ons land de regen met bakken uit de lucht, maar dat verandert niets, zeggen experts. Milieuorganisatie, Greenpeace, vraagt dan ook aan onze overheden om de klimaatnoodtoestand uit te roepen.

“We kampen met extreme droogte en de zomer moet nog beginnen. Krijgen we na de coronacrisis een nog grotere watercrisis te verduren? Feit is: met de klimaatopwarming zien we in België langere droge periodes afgewisseld met zeer intense regenval, waarbij veel te weinig water effectief in de bodem kan dringen”, aldus Joeri Thijs, woordvoerder van Greenpeace België.

Meer natuur en meer moerassige gebieden zijn hier een oplossing voor, klinkt het. Die zorgen ervoor dat regenwater weer in de bodem kan dringen. Zo wordt een strategische voorraad gecreëerd in de watercrisis. Tegelijk roept Greenpeace ook op om de onderliggende oorzaak van het probleem aan te pakken: de klimaatcrisis. “Zo niet riskeren we jaar na jaar hogere temperaturen en langere periodes van droogte”, aldus Thijs.

Greenpeace roept onze overheden op om de klimaatnoodtoestand uit te roepen, naar analogie met het Europees Parlement in 2019. Zo kunnen meer ingrijpende maatregelen genomen worden op lange termijn. “Vandaag is Vlaanderen even droog als Zuid-Spanje, beleven we het droogste voorjaar uit onze geschiedenis en begint de verwoestijning van Vlaanderen al op de Kalmthoutse Heide”, klinkt het.