Zware brand in boerderijloods in Riemst

Riemst - Op de Rukkelingenweg in Millen, een deelgemeente van het Limburgse Riemst, is donderdagvoormiddag een zware brand in een boerderijloods uitgebroken. De gemeente raadt inwoners van de brede omgeving aan om ramen en deuren te sluiten en om ventilatiesystemen tijdelijk uit te schakelen.

De brandweer van de hulpverleningszone Oost-Limburg is momenteel ter plaatse om de loods van het landbouwbedrijf te blussen. Ook de politie Bilzen-Hoeselt-Riemst is aanwezig, met bijstand van de politiezone Tongeren-Herstappe. “De wind waait in de richting van Riemst en er is dus geen gevaar voor de omliggende straten voor het grondgebied van onze politiezone”, laat de politiezone Tongeren-Herstappe via Facebook weten.