Uncle Ben’s gaat uit winkelrekken verdwijnen

Het merk Uncle Ben’s zal binnenkort meer dan waarschijnlijk niet meer in de winkelrekken te vinden zijn. Omdat sommigen het merk en logo als racistisch ervaren, gaat moederbedrijf Mars Incorporated een paar wijzigingen doorvoeren.

Uncle Ben’s, voornamelijk bekend om de rijzen en sauzen, werd in 1943 opgericht. Het wereldberoemde logo, een oudere zwarte man met wit haar, volgde drie jaar later.

Meer dan 70 jaar later zal zowel de naam als het logo nu worden aangepast. Omdat het als racistisch wordt ervaren: ‘uncle’ was een courante bijnaam voor oudere mannelijke slaven in het zuiden van de Verenigde Staten. “We gaan het merk en het logo herbekijken”, aldus Mars Incorporated in een persbericht. “Maar momenteel weten we nog niet wat de exacte wijzigingen zullen zijn.”